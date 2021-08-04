Vay Haline Şu Düşünürlerin konusu! Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı yayımlandı! Kuvay Sanlı kitapları!

Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmakta olan Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Kitap evlerinden ulaşılabilecek "Vay Haline Şu Düşünürlerin" hakkında Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı nedir? Vay Haline Şu Düşünürlerin konusu, hikayesi gibi başlıklar araştırıldı. İşte, Kuvay Sanlı kitapları!

Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı nedir? sorusunun yanıtı kitap severlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı olan Vay Haline Şu Düşünürlerin konusu ve hikayesini sizler için derledik. İşte, Kuvay Sanlı kitapları!

KUVAY SANLI'NIN YENİ KİTABI NEDİR?

"Babam Öğretti" ve "Bir Strateji ve Taktik Oyunundan Hayata Yansımalar" kitaplarının yazarı olan Kuvay Sanlı, "Vay Haline Şu Düşünürlerin" adlı yeni kitabını yayımladı.

TANITIM BÜLTENİNDEN NOTLAR

Kitapta, yazarlar, şairler, politikacılar ve felsefecilerin fikirleri bir arada...



Düşünce tarihi, yanılgılar tarihi değildir ama yanılgılarla doludur. Bu yanılgılardan kimilerini baş tacı etmişizdir ve tekrarlar dururuz onları. Bize tanıdık gelenin tekrarı, düşünme değildir ama.

Bir metnin üzerine gerçeğinde düşününce, düşündüğümüz üzerine düşününce, tekrarladığımız nice alıntının aslında pek de anlamlı olmadığı gerçeğiyle karşılaşır ve böylece bir tutsaklıktan kurtulmanın kapısını aralarız.

Vay Haline Şu Düşünürlerin kitabında güncel olayların konu edildiği makalelerde, değerli düşüncelerinin beraberinde otorite kabul edilen nice ismi, kaba hatalar içinde bulabileceksiniz.

VAY HALİNE ŞU DÜŞÜNÜRLERİN KONUSU

Vay Haline Şu Düşünürlerin kitabında, günlük olayların konu edildiği satırları okurken, geçerli olan ve hemen herkesin benimsediği düşüncelerin, aslında hiç de geçerli olmayabileceği eleştirel yaklaşımıyla karşılaşabileceksiniz. Konudan ayrılarak, üzerine düşünmeye başlayacak, kendinizi bu düşüncelere ama katılır ama onları eleştirir bulabileceksiniz. Galiba bu tam da bir özgürleşme halidir. Onaylamak ya da reddetmek değil ama bir ezberin dışına çıkarak bir metne yaklaşabilmek.

Bu özgürlük içinde karşınıza Einstein çıkacak, Maradona çıkacak; Dostoyevsky, Livaneli, Sait Faik, Can yücel, Yunus Emre, Hegel, Sokrates, Mevlana, Sunay Akın, Nazım Hikmet, Resneli Niyazi ve niceleri çıkacak…