Vatikan yeni papa kim oldu? Yeni papa hangi ülkeden?

Dünyanın dört bir yanından Katoliklerin büyük bir merakla takip ettiği Vatikan'daki yeni papa seçimi, 2025 yılında bir ilke sahne oldu. "Yeni papa kim oldu?" ve "Yeni papa hangi ülkeden?" soruları, seçim sonrası sosyal medyada gündem olurken, Katolik dünyasında yeni dönemin detayları da araştırılmaya başlandı. İşte, konklav sonrası Vatikan'dan gelen tarihi gelişmeler…

VATİKAN YENİ PAPA KİM OLDU?

Katolik dünyasının merakla beklediği yeni papa, 8 Mayıs 2025 tarihinde Vatikan'da toplanan konklav sonucunda belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçildi. Yeni dini lider, papa olarak León XIV (Papa 14. Leo) ismini kullanmaya karar verdi. Böylece Prevost, tarihte papa seçilen ilk Amerikalı olarak da adını kayıtlara geçirdi.

Vatikan yeni papa kim oldu

Seçim sonucu, geleneklere uygun olarak Sistine Şapeli bacasından yükselen beyaz duman ve ardından Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan yapılan "Habemus Papam" (Bir Papamız var) duyurusu ile tüm dünyaya ilan edildi. Bu tarihi açıklamayı, Fransız Kardinal Dominique Mamberti yaptı.

69 yaşındaki León XIV, Chicago, ABD doğumlu. Uzun yıllar boyunca Peru'da misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Prevost, Vatikan'da çeşitli önemli görevlerde yer aldı. Seçimi, Katolik çevrelerce kilisede daha kapsayıcı ve evrensel bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.