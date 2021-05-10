Vatikan, mafya üyelerini aforoz etmek için 'görev gücü' kurdu

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, mafya üyelerinin aforoz edilmesi için özel bir görev gücü kurdu.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, mafya üyelerinin aforoz edilmesi için özel bir görev gücü kurdu.

"Mafyanın aforoz edilmesi görev gücü" Koordinatörlüğüne getirilen Vittorio V. Alberti, "Hem mafya üyesi olmak hem de kilisenin bir parçası olmak mümkün değil" dedi.

Vatikan'da bakanlık pozisyonuna denk gelen İnsani Gelişmeyi Teşvik Departmanı bünyesinde oluşturulan görev gücünde dini yetkililerin yanı sıra tanınmış hukuk ve mafya uzmanları da yer alıyor.

Vatikan İnsani Gelişmeyi Teşvik Departmanı'ndan Vittorio V. Alberti'nin koordinatörlüğündeki ekipte, Sicilya adasından Monreale Başpiskoposu Michele Pennisi, mafyayla mücadele derneği Libera'nın başkanı Don Luigi Ciotti, parlamento mafyayla mücadele komisyonu eski başkanı Rosy Bindi, İtalya'da mafya operasyonlarını yürüttükten sonra Vatikan Mahkemesi Başkanlığı'na getirilen Giuseppe Pignatone gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Görev gücünün kurulma amacı, "mafyanın aforoz edilmesi" üzerine çalışmak ve dünya çapındaki piskoposlarla bu konuda işbirliği yapmak olarak açıklandı.

Mafya üyelerini aforoz etme amaçlı görev gücü, Sicilya'da 1990'da mafya tarafından öldürülen ve aziz ilan edilmek üzere olan bir hakim için dün düzenlenen törenler sırasında ilan edildi.

37 yaşındayken öldürülen Rosario Livatino, Papa Francesco tarafından "adalet ve inanç şehidi" ilan edildi. Livatino'nun azizlik mertebesine yükseltilmesinden bir önceki aşama olan "kutsal" ilan etme törenleri dün yapıldı.

Dindar bir Katolik olan Livatino, Katolik Kilisesi'nin "kutsal" ilan ettiği ilk hakim oldu.

Katolik Kilisesi geçmişte mafya ile gizli bağlantılara sahip olmakla ya da bu örgütlere karşı sessiz kalmakla suçlanırken, son yıllarda kilisenin zirvesinden mafyaya karşı daha net mesajlar geliyor.

Papa Francesco, 'Mafya üyeleri aforoz edilmeli' demişti

Papa Francesco da 2014'te İtalya'nın en yoksul ve mafya etkisinin en güçlü olduğu bölgelerinden Calabria'yı ziyaretinde bu yönde bir konuşma yapmıştı. Papa bu konuşmasında Calabria mafyası 'Ndrangheta'yı "kötülüğe tapmak" olarak tanımlamış ve mafya üyelerinin aforoz edilmesi gerektiğini söylemişti.

Mafyanın aforoz edilmesi için çalışacak görev gücünün koordinatörü Vittorio V. Alberti de Vatikan'ın resmi haber kanalı Vatican News sitesine yaptığı açıklamada mafya ve yolsuzluğa karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Alberti, mafyanın aforoz edilmesi temasının dünya çapında kilise öğretilerinde yer almasının yanı sıra toplumsal ve kültürel açıdan farkındalık yaratmak için de çalışacaklarını belirtti. Alberti, "Katolikliğin herhangi bir biçiminin mafya ile olası bir uzlaşı içinde olması durumunu kesin biçimde ortadan kaldırmayı" amaçladıklarını vurguladı.