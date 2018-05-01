Vatikan'ın 3 Numarası Kardinal Pell'e Cinsel Taciz Davası

Vatikan'da Ekonomi Bakanlığı'na eşdeğer bir pozisyondayken hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Papa tarafından "izne çıkarılan" Avustralyalı Kardinal George Pell hakkında dava açılmasına karar verildi.

CİNSEL TACİZ SUÇU

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ın 3 numaralı ismi konumundaki Ekonomi Sekreterliği Başkanı George Pell hakkındaki suçlamalar, 1970'lerden 2000'li yılların başına kadar bir zaman dilimini kapsıyor. Geçmişte Avustralya'da Sydney ve Melbourne Başpiskoposluğu gibi önemli görevlerde bulunan Kardinal Pell, bu dönemde çocuklara cinsel tacizde bulunmak ve pedofil rahipleri korumakla suçlanıyordu.

SUÇLAMALARDA BULUNULDU

Bu iddiaları değerlendirmek için özel bir komisyon kurulmuş, Kardinal Pell komisyona verdiği ifadede tüm suçlamaları reddetmişti. Ancak Avustralya polisi geçen Haziran ayında Pell'e, "tarihi cinsel taciz" vakalarıyla ilgili olarak resmi olarak suçlamada bulunmuştu.

Melbourne'da yapılan ön duruşmada, 76 yaşındaki George Pell hakkındaki bazı suçlamalar düşürülürken bazıları içinse yargılanmasına karar verildi.

PELL: SUÇSUZUM

Ön duruşmaya bakan Hakim Belinda Wallington, Pell hakkındaki suçlamaların yarısı hakkında yeterli delil olduğu gerekçesiyle Kardinal'in bu suçlamalardan yargılanmasına karar verdi. Bazı suçlamalar ise, tanıkların inandırıcı bulunmaması gibi nedenlerle düşürüldü.

Ön duruşmanın sonunda son sözü sorulan Pell, "Suçsuzum" demekle yetindi.

BASIN TEPKİ GÖSTERDİ

Pell'in yargılanacağı suçlamaların içeriğine ilişkin detaylarınsa gizli tutulmasına karar verildi. İtalyan basını, Pell hakkındaki "en ağır" suçlamaların düşürüldüğünü yazdı.

asındaki haberlerde, Kardinal Pell'in "tarihi cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan en üst düzey Vatikan yetkilisi olacağı da vurgulandı.

Kardinal Pell'in yargılanması kararı üzerine Vatikan'dan bu sabah yapılan açıklamada da, "Kutsal Makam (Vatikan), Kardinal George Pell hakkında Avustralya'da yargı makamları tarafından alınan kararı not etmiştir.

Papa geçen yıl Kardinal Pell'e, hakkındaki suçlamalara karşı kendisini savunabilmesi için izin vermişti. Bu izin hala geçerlidir" denildi.

Pell'in yargılanacağı davanın çok uzun süreceği tahmin ediliyor. Kardinal Pell'in dava sürecince Avustralya'da kalması bekleniyor.