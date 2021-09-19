Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor

Tokat'ta yaşayan Ahmet Durmaz, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'ni bitirdikten sonra ilkokul öğretmenliğine başladı. 1995'te mesleğini sürdürürken vatani görevini yapmak için askere giden Durmaz, yedek subay olarak görev yaptığı Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde operasyonda mayına basarak sağ bacağını diz altından kaybetti. Ankara GATA'da uzun süre tedavi gördükten sonra memleketi Tokat'a dönen Durmaz, protez kullanmaya başladı. O dönemki yasaya göre memurluğa dönmesi halinde gazilikle ilgili haklarını kaybedeceğinden işçi statüsünde kamu bünyesindeki bir fabrikada işe girdi. Gazilere memurluk hakkının tanınmasıyla 2008 yılında öğretmenlik mesleğine geri döndü. Evlenip 3 çocuk sahibi olan Durmaz, meslek hayatında şimdiye kadar yüzlerce öğrenciyi mezun etti.

Meliha Durmaz ise gazi öğretmen eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Evlenmeden önce 'gazidir, evlenmeyeyim ileride sıkıntı olur' diye bir düşüncem olmadı. Allah'a binlerce şükür ki bana gazi eşi olmayı nasip etti. Çok mutluyuz. Hiçbir problem yaşamadım. Gazi olması bir şeref. 3 tane evladımız var. İnşallah onları da vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirebilirsek en büyük mutluluk bizim için" dedi.