Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı
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Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı

Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ali Çelik, Babalar Günü dolayısıyla Zafertepe Mahallesinde yaşayan Hasdemir ailesinin evine konuk oldu.

İkisi yenidoğan ikiz olmak üzere 4 kız babası olan Ahmet Hasdemir'in Babalar Günü'nü kutlayan Vali Çelik, aileyle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Hasdemir ailesi, Vali Çelik'e anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı
Vatandaşların 'Babalar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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