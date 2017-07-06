İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla başlatılan etkinlikle vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilinçlendirilecek.



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait tırda uyuşturucunun zararları ve etkileri ekranlar vasıtasıyla anlatılıyor. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise broşür dağıtarak vatandaşları uyuşturucuya karşı bilinçlenmeye çalışıyor.



Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren İstanbul Halk Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürü Melike Çetin, amaçlarının madde bağımlılığıyla mücadele olduğunu ve vatandaşları bu maddelere karşı bilgilendirmek istediklerini söyledi.



Etkinlikle bu konudaki duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirten Çetin, "İçerideki simülasyon ve animasyonlarla halkın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bonzai gibi maddelere ulaşılabilirlik çok kolay oldu. Tabii biz de buna karşı mücadele ediyoruz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra İstanbul'un 39 ilçesinde tedavi ve koruyucu çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uzman Personeli Mehmet Özgür Zobar da narkotik eğitim tırının "Hedef olma hedefsiz kalma" projesi kapsamında faaliyete geçirildiğini kaydetti.



Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Bakırköy'de çalışma yaptıklarını anlatan Zobar, şöyle devam etti:



"Tır ilimizin çeşitli meydanlarında birer hafta boyunca faaliyet gösterdi. 4 gün boyunca Bakırköy Meydanı'nda Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle burada olacağız. Tırımızda 12 dokunmatik ekran var. Bu ekranların içinde 30 ayrı uygulama var. Bu uygulamalarda uyuşturucu maddelerin etkileri, zararları, gençlerin hayallerinin ve hayatının nasıl söndürebileceği görülüyor. Uyuşturucu kullananların fiziki ve ruhsal değişimi hakkında bilgi alınıyor. Uyuşturucu üretim yerleri hakkında birçok ip ucu var. Bağımlılık boyutunun nasıl geliştiğini anlatan uygulamalar var. Gençlerin özellikle ilgisini çektiği için uyuşturucunun gençlerin dış görselliğine nasıl etki gösterdiğini anlatan uygulamalar var. Genç yaşta uyuşturucu kullandığı için ölen ünlüleri anlatan bir uygulamamız da var. Gençleri ve aileleri her açıdan uyarmaya çalışıyoruz."



Zorba, son 6 ayda düzenledikleri operasyonlarla 4 tona yakın uyuşturucu ele geçirdiklerini, uyuşturucu ile mücadelelerinin sahada da sürdüğünü sözlerine ekledi.



Etkinlik, cumartesi gününe kadar devam edecek.