Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı Zonguldak'ta Korona virüsle mücadele kapsamında dün sokaklara akın eden vatandaşlara uyarıların peş peşe gelmesinden sonra uyarılar dikkate alındı.

Zonguldak'ta Korona virüsle mücadele kapsamında dün sokaklara akın eden vatandaşlara uyarıların peş peşe gelmesinden sonra uyarılar dikkate alındı.

Zongulda'ta dün hafta başı olması sebebiyle caddelere akın eden vatandaşlara uyarılarda bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın çağrıları yanıt buldu. Yapılan uyarıların ardından vatandaşların sokağa çıkmadığı gözlendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak Merkez ve ilçelerde ki son durumu paylaştı. Vatandaşların sokağa çıkmadığı gözlenirken, vatandaşların evde çağrısına uyulması istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA