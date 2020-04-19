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Türkiye, İzmir

Vatandaşlar sokağı çıkmadı, ekonomiye can veren fabrikalarda üretim sürdü

Vatandaşlar sokağı çıkmadı, ekonomiye can veren fabrikalarda üretim sürdü Aliağa'da ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrikalarda üretim devam etti Türkiye'nin sanayi kenti İzmir'in Aliağa ilçesindeki vatandaşlar, sokağı çıkma kısıtlamasına büyük bir oranda riayet ederken, ilçede bulunan...

19.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:55
Vatandaşlar sokağı çıkmadı, ekonomiye can veren fabrikalarda üretim sürdü

Vatandaşlar sokağı çıkmadı, ekonomiye can veren fabrikalarda üretim sürdü

Aliağa'da ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrikalarda üretim devam etti

İZMİR - Türkiye'nin sanayi kenti İzmir'in Aliağa ilçesindeki vatandaşlar, sokağı çıkma kısıtlamasına büyük bir oranda riayet ederken, ilçede bulunan önemli fabrikalar hız kesmeden üretimlerini sürdürerek ekonomiye destek verdi.

İçişleri Başkanlığı, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 kentte 48 saat süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Türkiye'nin sanayi kenti Aliağa'da yaşayan vatandaşlarda kısıtlamaya riayet etti, ilçenin en işlek caddeleri boş kaldı. İzmir-Çanakkale yolunda ise akaryakıt tankerleri ile çok sayıda servis araçları çalışmalarına devam etti.

Öte yandan, ülke ekonomisine çok büyük katkıları bulunan işletmelerin yanı sıra Yeni Foça yolu üzerinde bulunan demir çelik fabrikalarının da üretimleri sürdü.

Yeni Foça Mahallesi'nde fırın işletmeciliği yapan ve fabrikalara ekmek dağıtan Metin Duran, demir çelik sektöründeki fabrikalarının yanı sıra nakliye sektöründe bulunan personellerin de çalıştığını belirtti. Metin Duran, "Şu anda sanayi bölgesinde ekmek dağıtmaktayız. Sanayi bölgesindeki demir çelik fabrikası ve nakliyeciler çalışmakta. Burada yaşayan şoförlere ekmek dağıtmaktayız. Hizmete devam ediyoruz. Şu anda müsaadesi olan herkes çalışıyor. Jandarmadan izin alan herkes çalışıyor" dedi.

İzmir-Çanakkale yoluna yakın bir konumda küçükbaş hayvanlarını otlatan 50 yaşındaki Halil Altın ise sokağı çıkma kısıtlaması sayesinde 60 küçükbaş hayvanını rahatlıkla otlattığını ifade etti.

Vatandaşlar sokağı çıkmadı, ekonomiye can veren fabrikalarda üretim sürdü

Kaynak: İHA

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