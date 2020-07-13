Vatandaşlar öldürülen Ayşe Tuba'ya böyle yardıma koşmuş Vatandaşlar öldürülen Ayşe Tuba'ya böyle yardıma koşmuş Ayşe Tuba olayında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü anlarda vatandaşların yardıma koşması görüntüleri güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Vatandaşlar öldürülen Ayşe Tuba'ya böyle yardıma koşmuş

Ayşe Tuba oolayında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü anlarda vatandaşların yardıma koşması görüntüleri güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı sokak ortasında satırla kafasına vurarak öldüren Yalçın Özalpay, hakkında davanın geçtiğimiz günlerde sonuçlanması ile ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmıştı. Mahkeme heyeti verdiği hükümle alakalı gerekçeli kararı açıklarken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin de dosyada olduğu öğrenildi. Olay ile alakalı bir iş yerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Yalçın Özalpay'ın eski eşi Ayşe Tuba'yı takip ettiği belirlenirken, diğer bir görüntüde ise yaşanan anlarda bir kafede oturan vatandaşların yardıma koşma anları görüldü. Kafedeki bütün vatandaşlar koşarak olay yerine giderken, bir kadının o anlardaki tepkileri saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Ayşe Tuba Arslan (46), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (54), yanında taşıdığı satırla Arslan'a saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Arslan'ı kurtaran vatandaşlar, Özalpay'ı linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan Özalpay, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı. Suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Özalpay daha sonra tutuklandı. Ayşe Tuba Arslan kaldırıldığı hastanede 44 gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA