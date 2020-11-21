Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
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Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

21.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:58
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Kayseri'de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, meydan boş kaldı.

Kayseri'de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, meydan boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı. Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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