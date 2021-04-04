Vatandaşlar kırmızı bölgeden kaçmak için Şanlıurfa'yı tercih ediyor

Vatandaşlar kırmızı bölgeden kaçmak için Şanlıurfa'yı tercih ediyor Kırmızı haritadan kaçan vatandaşlar Şanlıurfa'ya akın ediyor Kırmızı kategorideki illerden sarı kategorideki Şanlıurfa'ya akın ediyorlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haftalık risk haritasında sarı...

Vatandaşlar kırmızı bölgeden kaçmak için Şanlıurfa'yı tercih ediyor

Kırmızı haritadan kaçan vatandaşlar Şanlıurfa'ya akın ediyor

Kırmızı kategorideki illerden sarı kategorideki Şanlıurfa'ya akın ediyorlar

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haftalık risk haritasında sarı kategorideki yerini koruyan Şanlıurfa'da vatandaşlar, mavi kategoriye yükselmek istiyor. Pazar gününü Balıklıgöl'de geçiren vatandaşlar, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtirken, kırmızı kategoride yer alan illerden çok sayıda yerli turistin hafta sonu Şanlıurfa'ya akın ettiği görüldü. Şanlıurfa'da yetkililer ise tedbirleri arttırıp vatandaşların pandemi kurallarına uyması için üst üste açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, vaka sayılarının açıklanmasının ardından yeni risk haritası paylaşıldı. Haftalık vaka oranlarına göre oluşturulan haritada mavi kategoride il kalmazken kırmızı kategorideki il sayısının 68'e çıktığı görüldü. En az vaka sayısının görüldüğü 6 il arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar, daha önce açıklanan ilk risk haritasında olduğu gibi yeniden mavi kategoriye yükselmek istiyor. Pazar günü güneşli havayı Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanı olan Balıklıgöl'de geçiren vatandaşlar, herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaya davet etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor

Mavi kategoriye yeniden dönmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken İsmail Fener, " Ben bir Urfalı vatandaş olarak hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyorum. İnşallah tekrar sarı kategoriden çıkıp mavi kategoriye geliriz. Gerçekten durum endişe verici çok dikkat edip kurallara uymamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle korona virüs kurallarına göre hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategorideki illerden sarı kategori illere günübirlik geziler yapılıyor

Elazığ'dan Şanlıurfa'ya ziyaret amaçlı gelen Tuncer Turus ise, "Elazığ olarak biz de sarı kategorideydik. Tedbirlere riayet etmediğimizden dolayı kırmızı kategoriye geldik ve şuanda Elazığ'da hafta sonu yasakları başladı. Bizler de Şanlıurfa sarı kategoride olduğu için gezmeye geldik. İnsanların maske, mesafe kurallarına dikkat etmesini istiyoruz. Şanlıurfa'nın diğer iller gibi hafta sonu kısıtlamalarına maruz kalmaması için sarı kategoride olmanın kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. Bu güzellikleri hafta sonu Elazığ'da yaşamıyoruz. Şanlıurfa Balıklıgöl'de ise insanlar cıvıl cıvıl gezip baharın tadını çıkarıyor" dedi.

Bir diğer vatandaş Zeynep Tanır ise, "Türkiye'nin hemen hemen neredeyse tamamı kırmızı kategoride, sadece doğunun bazı illeri sarı kategoride. Onun için bu illerimizin hassasiyet konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor. Korona virüsü yenmek ve mavi kategoriye dönmek için maske, mesafe ve hijyen diyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü de üst üste açıklamalar yaparak vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI