Vatandaşlar 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladı

Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasına kısa bir süre kala bazı Samsunlu vatandaşlar daha şimdiden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladılar.

Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasına kısa bir süre kala bazı Samsunlu vatandaşlar daha şimdiden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladılar.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

"Kış lastiği fiyatları geçen seneye oranla arttı"

Lastik fiyatlarının pandeminin etkisiyle üretimin düşmesi neticesinde arttığını ifade eden oto lastikçisi Mahmut Şentürk, "Kış lastiği almak isteyen vatandaşlar genel olarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ama lastikler geçen seneye oranla yarı kapasiteyle üretiliyor. Bu da kış lastiği fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Geçen sene ortalama bir kış lastiği 250-300 TL arasındaydı. Bu sene ise 300 TL ile 500 TL arasında. Fiyatlar lastiğin ebadına göre de değişiyor. Uzak Doğu lastiklerinde 200 TL'ye satılanlar da var. Kasım ayının ortaları itibarıyla vatandaşlar yavaş yavaş kış lastiği taktırmaya başladılar. Eğer yağmur yağarsa hemen gelip taktırıyorlar. Lastik değiştirme fiyatlarına da lastik başına 5 TL zam geldi. Balans hariç lastik değişiminin tanesini 15 TL'den yapıyoruz" dedi.

"Kış lastiği alırken MS ibaresi olup olmadığını kontrol edin"

Çamur ve karlı hava için üretildiğini belirten MS ibaresinin mutlaka lastikte bulunması gerektiğini belirten Mahmut Şentürk, "Kış lastiği alırken ilk önce lastiğin yan tarafındaki ibarelere bakılması gerekiyor. Lastiğin yanında özellikle çamur ve kar üzerinde daha iyi sonuç almak için üretilmiş manasına gelen MS ibaresinin bulunması gerekiyor. Zaten bu ibare yoksa araç muayenesi de o lastiği kış lastiği olarak kabul etmiyor. Bir de lastiği alırken dişlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Yaz lastiğinin dişleri düz olur, kış lastiğinin ise dişleri kalın olur. Kış lastiğinin kauçuk oranı da çok önemli. Lastiği almadan önce kauçuk oranına da bakılması gerekiyor. Kış lastiğinin kauçuk oranının yüzde 60'ın üzerinde olması gerekir ki kış lastiği tam anlamda verimli olsun" diye konuştu.

"4 mevsim lastikler kış lastiği görevini görmezler"

4 mevsim lastiklerin kış lastiği gibi performans veremeyeceğinin altını çizen Şentürk, ayrıca şunları söyledi:

"4 mevsim lastikler, kış lastiği görevini görmezler. Çünkü onun ismi üstünde 4 mevsim. Diğeri de kış lastiği. Kış lastiğinin de yazın takılmaması gerekiyor. Çünkü kış lastiği yazın takılırsa çok çabuk erir ve özelliğini kaybeder. Kış lastiğini ortalama 50-60 bin km kullanabiliriz. Zaman olarak da 4 sene kullanılabilir. Rafta da dursa hiç kullanılmasa dahi 4 yıldan fazla kullanılması uygun olmaz, çünkü ömrü o kadardır. Kış lastiğini herkesin takmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hem güvenlik hem de ülke ekonomisi anlamında olumlu yanları var. Normal lastik bozuk havalarda fazla sürtünmeden dolayı fazla yakar, kış lastiği ise sürtünmediği için yakıtı az yakar." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı