Vatandaşın yeni partilerden beklentisi yok!

16.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:59

Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında katılımcıların %42,97'si AK Parti, %24,93'ü CHP, %12,01'i MHP, %10,03'ü HDP, %7,68'i İYİ PARTİ cevabını yöneltirken %2,38'i siyasi tercihlerini diğer partilerden yana kullanıyor.

Gerçekleştirilen araştırma "Gelecek Partisi"nin tüzel kişiliğe kavuşmasının hemen ardından yapılan ilk araştırma olarak yeni partilerin nabzının vatandaşların tabanında beklentisini ölçen en güncel araştırma. Araştırmaya göre seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden yana olacağı sorusuna katılımcıların sadece %0,2'si Gelecek Partisini ve %0,5'i muhtemelen Ali Babacan başkanlığında kurulacak partiyi işaret ediyor.

CHP İTTİFAK ÖNCESİ OY ORANI SEVİYESİNDE

Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında %24,93'ü CHP yanıtını vermesi partinin millet ittifakı sayesinde yerel seçimlerde yaşadığı yükselişin geçici olduğunu ortaya koyuyor. Zira bugün seçim olması durumunda parti trendinden ayrılmayan kemik oyunu korumayı sürdürüyor.

CUMHUR İTTİFAKI %55 BANDINDA BAŞAT AKTÖR

Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında katılımcıların %42,97'sinin AK Parti ve %12,01'inin MHPyanıtını vermesi Cumhur İttifakı oy oranının toplamda 54,98 düzeyine eriştiğini gösteriyor. Bu oran 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı oy oranının yaklaşık 1 puan üzerinde.

MİLLET İTTİFAKI GEÇİÇİ YÜKSELİŞİ GERİDE BIRAKTI

Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında katılımcıların %24,93'ünün CHP ve %7,68'inin İYİ PARTİ yanıtını vermesi Millet İttifakı oy oranının toplamda %32,61 düzeyine eriştiğini gösteriyor. Bu oran 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı oy oranı ile aynı düzeyde. Bu skor HDP'nin de desteği ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakının yaşadığı yükselişin geçici olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Zira Millet İttifakı'na destek amacıyla HDP belirli büyükşehirlerde aday çıkartmamıştır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIK FARKLA ÖNDE

Bahse konu araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda oy tercihlerinin hangi adaydan olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında %52,38'i Recep Tayyip Erdoğan, %27,34'ü Ekrem İmamoğlu, %8,50'si Selahattin Demirtaş, %6,84'ü Meral Akşener cevabını veriyor. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel bir seçimde bir kere daha ipi açık ara göğüsleyeceğini gösteriyor.

İMAMOĞLU CHP TABANININ POTANSİYEL ADAYI

Bahse konu araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda oy tercihlerinin hangi adaydan olacağı sorusunda CHP tabanı neredeyse tamamen Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Ancak İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan karşısında rüzgarı arkasına alarak meydan okuyacak bir konumda olmaktan çok uzak. Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olmasına rağmen yarışta yok. Ayrıca bahse konu soruya katılımcıların yalnızca % 1,24'ü Muharrem İnce yanıtını veriyor. Bu durum Muharrem İnce'nin CHP tabanında Cumhurbaşkanı adaylığı hakkını artık kullandığını gösteriyor.

YENİ PARTİLER CUMHURBAŞKANLIĞINDA DA UMDUKLARINDAN UZAK

Bahse konu soruya yeni partilerin gözünden bakılınca katılımcıların %0,89'u Ali Babacan, %0,3'ü Abdullah Gül, %0,2'si Ahmet Davutoğlu cevabını veriyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında Temel Karamollaoğlu'nun desteği ise sadece %1,06 düzeyinde seyrediyor. Muhtemel seçimde tercihlerini diğer adaylardan yapacaklarını belirten katılımcıların ise oranı %0,6 düzeyinde kalıyor.

Kaynak: Bültenler