Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak protokol imzalandı

04.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:53

Biga Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) paylaşımı "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Web-Tapu Sistemi", Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile İlçe Tapu Sicil Müdürü Derviş Altınışık arasında Biga Tapu Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle uygulamaya konuldu. Protokolün imzalanmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Günümüzün en değerli şeylerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz zamandır. Vatandaşlarımızın kurumlar arasında git gel yapmadan zamanını en doğru şekilde değerlendirmesini amaçladık ve akıllı kent otomasyon sistemleri kapsamında çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada tüm bilgilerin verimli ve doğru bir şekilde kullanılması, zamanı doğru kullanmak, anlık online olarak tapu bilgilerini alabilmek adına e-imar uygulamamızı hayata geçirerek TAKBİS sistemine dahil olduk. Biga'mıza, vatandaşlarımıza çok büyük katkıları olacak bir protokol imzaladık. İmzaladığımız bu protokolün ardından tapu bilgileri bir tuş kadar yakın olacak ve birkaç dakika içerisinde vatandaşlarımızın işlemleri tamamlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederek uygulamanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Web-Tapu Sisyemi ile neler yapılabilecek?



İmzalanan protokol sayesinde, hizmetler sağlıklı, hızlı ve verimli olarak sunulacak ve Biga Belediyesi tapu bilgilerine online ulaşabilecek. Vatandaşların emlak, imar, çevre temizlik servisi, işyeri açma ruhsatı gibi benzer işlemlerinde, Biga Belediyesi tarafından görülmesi gereken güncel tapu verileri artık online olarak anında görülecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini tamamlayabilmek için tapuya giderek buradan güncel tapu bilgilerini onaylattırıp Biga Belediyesi'ne geri getirmelerinin önüne geçilecek. Protokol ile vatandaşlar belediye ile ilgili tapu işlemlerinde harç ödemekten de kurtulacak. Tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğu azaltılacak, işlem süreçleri kısaltılacak ve verimlilik artırılacak. Tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumuyla vatandaş memnuniyeti sağlanacak. Ayrıca yazışma usulüyle yapılan bütün kamu haczi ile Belediye Gelirleri Kanununa göre yapılan belirtmeler ile belediyece talep edilen ve TKGM tarafından uygun görülen diğer tapu ve kadastro işlemlerinin Web-Tapu sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda yapılması sağlanacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA