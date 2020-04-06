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Balıkçılık, Güncel

Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü

Bursalı balıkçı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı kampanyaya uyarak, çipura ve levrek fiyatlarını yarı yarıya düşürdü.

06.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:17
Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü

Bursalı balıkçı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı kampanyaya uyarak, çipura ve levrek fiyatlarını yarı yarıya düşürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan balık tüketim kampanyasıyla çipura ve levreğin zincir marketlerde maliyetine satılmasına karar verilirken, buna Bursalı balıkçı da uydu. "Evde hayat, sofrada balık" sloganıyla yapılan kampanyaya katılan Kocamanlar Balıkçılık, çipura ve levrek fiyatlarını 38 liradan 22 lira 75 kuruşa düşürdü. Vatandaşlar, balık fiyatları düşünce çipura ve levrek almak için Kocamanlar Balıkçılık'a akın ediyor.

Başlattıkları kampanya ile ilgili konuşan Kocamanlar Balıkçılık sorumlusu Ahmet Kocaman, "Devletimizin ve bakanlığımızın kampanyasına Kocamanlar Balık olarak biz de destek veriyoruz. İnsanların haftada en az 2 öğün balık yemesini tavsiye ediyoruz. Ucuz balık isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Balığımız bol, herkes ucuz balık yesin istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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