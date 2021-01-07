Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz neden öldü? Kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük çıkış yapan Vatan Şaşmaz, ölümü ile sevenlerini yasa boğmuştu. Peki Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz'ın eşi kim?

Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük çıkış yapan Vatan Şaşmaz, ölümü ile sevenlerini yasa boğmuştu. Peki Vatan Şaşmaz neden öldü? Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz'ın eşi kim? İşte detaylar haberimizde...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatansever "Vatan" Şaşmaz (d. 8 Ocak 1974, İstanbul - ö. 27 Ağustos 2017, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve yazar.

Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte ATV'de sabah programları sunmuştur.

Daha sonra yine ATV'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır.

TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.

2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

VATAN ŞAŞMAZ YAŞAMI



Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilmiştir. Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte ATV'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine ATV'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 43 yaşında öldürüldü.

DİZİLER

Zordur Almak Bizden

Kandıramazsın Beni

Yalancı Romantik

Dudaktan Kalbe

Aynı Çatı Altında

Belalı Baldız

Çılgın Yuva

Çocuklar Duymasın

Avrupa Yakası