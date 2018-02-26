Vatan Partisi'nden Şekerde 'Dışa Bağımlılık' Uyarısı

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı'nın ülke genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirmesi için ihaleye çıkacağını duyurmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Partinin Çiftçi Bürosu Başkanı Prof. Cengiz Çakır, bu karara tepki gösterdi. En temel ihtiyaç maddelerinden biri olan şekerde dışa bağımlı hale gelinebileceği uyarı yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları'na (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirileceğini duyurdu. Fabrikaların özelleştirilmesi kararına, CHP'nin ardından Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Partinin Çiftçi Bürosu Başkanı Prof. Cengiz Çakır, İzmir'de basın toplantısı düzenledi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Karşıyaka Öncü Kadın Kuruluşları'ndan Ülker Kutlu ve İl Sekreteri Erdem Şahin de katıldı. Toplantıda konuşan Cengiz Çakır, fabrikaların özelleştirilmesi halinde Türkşeker'in bütünlüğünün bozacağı ve sistemin bütünüyle yıkılacağı endişesini taşıdıklarını aktardı.

Türkiye'nin en temel ihtiyaç maddelerinden biri olan şekerde de dışa bağımlı hale geleceği uyarısında bulunan Çakır, tüm halkın özelleştirme kararına tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Çakır, "Yaklaşan seçimler öncesinde bu pervasızca adımları atanlar cezasını çekecektir. Vatan Partisi olarak kamucu ekonominin başarılı bir örneğinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Her türlü demokratik ve yasal yollara başvurarak bu gidişe dur diyeceğiz" dedi. Yurt dışında anahtar teslimi fabrika kuracak bir yerli teknolojiyi yaratmış olan Türkşeker'e sahip çıktıklarını belirten Cengiz Çakır, bu güzel örneklerin yaşatılması ve çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

'KIRSAL GÖÇÜ ÖNLER'

Türkşeker'in toplam 25 fabrikasının üretim kapasitesinin 2016-2017 döneminde günde 91 bin 775 ton olduğunu ve bu fabrikalarda bin 324 memur, 5 bin 286 daimi işçi ile bin 455 geçici işçi olmak üzere toplam 8 bin 65 çalışanın olduğunu açıklayan Cengiz Çakır, Türkiye'de şeker sektörü bünyesinde, 7 adet pancar şekeri üreticisi ve 5 adet nişasta bazlı şeker üreticisi olmak üzere birbirine rakip 12 şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti. Sektörde ayrıca kota hakkı bulunmayan ve kota tahsis edilmeyen 5 adet nişasta bazlı şeker üreten şirket bulunduğunu söyleyen Çakır, bu 5 şirketin yıllık toplam üretim kapasitesinin yaklaşık 350 bin ton olup, üretimlerinin tamamının ihraç edildiğinin altını çizdi. Çakır, dünyadaki şekerin yüzde 77'sinin şeker kamışından, yüzde 23'ünün ise şeker pancarından elde edildiğini belirterek, "Nişasta bazlı şeker mısır başta olmak üzere nişasta içeren ürünlerden elde edilir. Doğrudan tüketilmez, tatlandırıcı olarak çeşitli yiyecek ve içeceklerin imalatında kullanılır. Belirli oranlarda glikoz ve fruktoz içerir. Özellikle fruktozun insan sağlığına zararlı olduğu Sağlık Bakanlığı'nda görevli 12 bilim adamının oybirliği ile aldığı kararla saptandığı kayıtlarda mevcuttur. Büyük olasılıkla yurt dışında ucuz olan GDO'lu mısırdan üretilmesi söz konusudur" dedi.

Çakır, şeker fabrikalarının kırsal göçün önlenmesinde, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılmasında ve kırsal kesimin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

- İzmir