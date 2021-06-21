Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Tekirdağ'da grevdeki işçileri ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tekirdağ'da yaklaşık 1 aydır grevde olan işçilere ziyarette bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tekirdağ'da yaklaşık 1 aydır grevde olan işçilere ziyarette bulundu.

Perinçek, Türkgücü Mahallesi'ndeki fabrika önünde 17 Mayıs'tan bu yana toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grevde olan işçilerin olduğu alana geldi.

Tek Gıda-İş Sendikası yetkilileriyle görüşen Perinçek, burada yaptığı konuşmada, işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi yapmanın ve sendikalara üyeliğin, işçilerin en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu hakkı, Yargıtay, kararıyla tescil ve tespit etmiş. Bunun için burada, konuşulacak, tartışılacak, müzakere edilecek bir sorun yok. Buradan, bu işletmenin iş verenlerine sesleniyoruz. Türkiye'nin kanunlarına saygı duyacaksınız, riayet edeceksiniz. Bu, sizin de menfaatinize. Kanunları çiğneyerek hiçbir yere varamazsınız. Burada grev varken, yasalara aykırı bir şekilde üretim yapamazsınız. Hele halkın sağlığını tehlikeye atacak bir şekilde ustası olmayan insanlarla üretim yapamazsınız. İşçilerin ezici çoğunluğu burada birleşmiş. Kararlılığınızla, imanınızla, azminizle, namusunuzla zaferin nasıl kazanılacağını gösteriyorsunuz."

İşçilerle birlikte slogan atan Perinçek, daha sonra ikram edilen çayı içerek sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel