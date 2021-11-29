Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Konya'da "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı Açıklaması - Haberler
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Konya'da "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı Açıklaması

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Konya'da

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek. Zorlukları üreticinin, çiftçinin, işçinin, zanaatkarın sırtına vurmayacağız. Zorlukları Türkiye'deki herkes paylaşacak." dedi.

Perinçek, Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Salonu'nda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda, üreticilerle fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Anadolu'nun her yerinde "Üretim Devrimi Kurultayı" yaptıklarını dile getiren Perinçek, "Tek bir ses var, 'Böyle gitmez' deniyor. Çiftçilerimiz, işçilerimiz, sanayicimiz, esnafımız, halkımız herkesin ortak bir söylemi var. Nitekim Türkiye'yi yönetenler de artık mevcut ekonominin sürdürülemez olduğunu ifade etmeye başladılar." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayarak, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek. Zorlukları üreticinin, çiftçinin, işçinin, zanaatkarın sırtına vurmayacağız. Zorlukları Türkiye'deki herkes paylaşacak." ifadesini kullandı.

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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