Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor"

07.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:42

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek, Türkiye'yi aydınlık günlerin beklediğini belirterek, "Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor." dedi.

Perinçek, partisinin Aydın İl Başkanlığının Amiral Soner Polat 11. Olağan İl Kurultayı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye - Rusya işbirliğinin ABD ve İsrail'in tuzağını bozduğunu belirten Perinçek, CHP'nin de Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalıştığını ileri sürdü.

Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan sorunu çözmek ve Türkiye'yi tuzağa düşürmemek için Rusya'ya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi tuzağa itmek için açıkça Türkiye ile Rusya'nın arasında sorunlar üretmeye, kapışmayı derinleştirmeye ve iki ülkeyi savaşa doğru sürüklemeye çalıştı. Hepimizin gözü önünde oldu bunlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2030 yılına kadar dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına gireceğini dile getiren Perinçek, iyimser olunması gereken bir döneme girildiğini kaydetti.

"Mahvoluyoruz, yıkılıyoruz, çöküyoruz, batıyoruz... Yok öyle bir şey. Türkiye batmıyor. Türkiye karanlıklara gitmiyor. Türkiye karanlık tuzakları bozuyor. Türkiye aydınlıklara gidiyor." diyen Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor. Türkiye bugün dünyada, Amerika ve İsrail ile cephe cepheye gelmiş, en ön mevzide savaşan devlet ve başarıyla savaşıyor. O yüzden kendimize, partimize, milletimize, üretim kabiliyetlerimize, ordu birikimine güvenmek açısından iyimser olacağımız bir döneme girdik. İyimser olursak, tarihi fırsatı değerlendiririz."

Kaynak: AA