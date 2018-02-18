Vatan Partili Gültekin: Türkiye'de Sadece Türk Lirası Kullanılmalı

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedir Gültekin, ekonominin iyileştirilmesi için Türkiye'de sadece Türk Lirası'nın kullanılması gerektiğini söyledi.

Vatan Parti İl Başkanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 'Ekonomik Krize Çözüm ve Batı Asya Birliği' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin katıldı. Gültekin konuşmasında 2002 yılı öncesinde ekonomik borcun 340 milyar dolarken, 2018'de 750 milyar dolara çıktığını söyledi.

Türkiye'de Türk Lirasının kullanılması gerektiğini belirten Gültekin, " Almanya ve Çin gibi önemli ülkelerde kendi ülkelerinin dışındaki para kullanılmaz. Kritik sektörlerde yeninden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkemiz için önem arz eden tüm kurumlar, kesinlikle özelleştirilmelidir. İç borçlar ertelenmelidir, dış borçlar ise yapılandırılmalıdır. Servetinin kaynağını açıklanmayanın malına devlet el koymalıdır. Türkiye'de son 10 yıl içinde çıkan zenginlerin temeli araştırmalıdır. Bu zenginler nasıl zengin olduğunu açıklamalıdır. Batı Asya ülkeleriyle ekonomik birlik sağlanmalıdır. Türkiye'de birinci dış ticaret ortağımız Çin olurken, ikinci sırada Rusya'dır. Batı Asya birliği, ekonomik birliğe en kolay ve en zor çözüm önerisidir. En zor olan birlik olmasının nedeni petrol ve doğalgaz rezervinin burada olmasıdır. En kolay birlik olma nedeni ise 2 bin 500 yıllık ortak tarihtir" dedi.

- Kayseri