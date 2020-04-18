Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak Salgın nedeniyle konserleri iptal olduğu için maddi zorluklar yaşayan Serdar Ortaç, 2 Sayfa programında 30 milyon TL değerindeki evini çalışanlarına miras olarak bırakacağını söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm etkinlikler iptal edildi. Bu süreçte konserleri iptal olan ve evi için aylık 120 bin TL kredi ödeyen Serdar Ortaç, ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Son durumu hakkında 2. Sayfa programına samimi itiraflarda bulunan Ortaç, vasiyetini de açıkladı.

"1 LİRA BİRİKİMİM YOK"

2 Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar ile görüntülü konuşan Serdar Ortaç, "30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım" dedi.

"AYLIK 400-500 TL GİDERİM VAR"

Borçlarından bahseden şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim. Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var."

"CHLOE'YE NAFAKASINI ÖDEYEMEDİM"

Boşandığı eşi Chloe Loughnan'a olan nafakasını bile ödeyemediğini söyleyen Ortaç, "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var..."

"30 MİLYONLUK EVİMİ ÇALIŞANLARIMA BAĞIŞLAYACAĞIM"

İlk kez vasiyetinden bahseden Serdar Ortaç, sözlerine şöyle devam etti: "Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar."