Vasiyeti üzerine mezar taşına "Beşiktaşlı" yazıldı
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Vasiyeti üzerine mezar taşına "Beşiktaşlı" yazıldı

01.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:41

Siirt'te 3 yıl önce hayatını kaybeden Halil Bağışğan'ın mezar taşına, vasiyeti üzerine "Beşiktaşlı" yazıldı.

Siirt'te 3 yıl önce hayatını kaybeden Halil Bağışğan'ın mezar taşına, vasiyeti üzerine "Beşiktaşlı" yazıldı.

Kentte "Beşiktaşlı Halil" olarak bilinen ve 47 yaşında hayata veda eden 2 çocuk babası Bağışğan, vefatından önce eşi Süreyya Bağışğan ve Siirt Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ersan Kesici'ye "Ölürsem mezarıma Beşiktaşlı Halil yazın" vasiyetinde bulundu.

Kalp krizi sonucu 2017 yılında vefat eden Bağışğan'ın vasiyeti, ailesi ve Siirt Beşiktaşlılar Derneğince yerine getirilerek Zevye Mezarlığı'ndaki mezar taşına "Beşiktaşlı" yazısı eklendi.

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"Çocuklarım da fanatik Beşiktaşlı"

Kızları Derya ve Büşra ile mezarlığı ziyaret eden Bağışğan'ın eşi Süreyya Bağışğan, AA muhabirine, eşinin fanatik Beşiktaşlı olduğunu ve bu sevgisinin ölümüne kadar sürdüğünü söyledi.

Aradan geçen zamana rağmen eşi için halen gözyaşı döktüğünü dile getiren Bağışğan, "Şimdiye kadar ona üzülüyoruz, dün de ağladım onun için. Çocuklarım da fanatik Beşiktaşlıdır. Babaları 'Ben ölürsem mezarıma Beşiktaşlı yazın.' demişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Bağışğan, eşinin vefatından sonra Siirt Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kesici ve dernek üyelerinin kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.

Ersan Kesici de Halil Bağışğan'daki Beşiktaş sevgisinin tarifsiz olduğunu ve mezara kadar sürdüğünü aktardı.

"Beşiktaşlı Halil ağabeyimiz 2017'de vefat etti. Ölmeden önce bize 'Eğer ölürsem kabrime Beşiktaşlı Halil yazılsın.' diyordu. Biz de o vasiyeti yerine getirdik." ifadesini kullanan Kesici, şunları kaydetti:

"Fanatik bir Beşiktaşlıydı. Mekanı cennet olsun. Bir anısında Beşiktaş'ın 2016-2017'de 'Beşiktaş şampiyon olsun cebindeki tüm paraları bu sefer fakirlere dağıtacağım.' dedi. Biz çok duygulanmıştık. Şampiyon olunca Beşiktaş için cebindeki tüm parayı Beşiktaşlı çocuklara verdi."

Beşiktaş taraftarı ve Hasbey Spor Kulübü Başkanı Zeki Eren de Halil Bağışğan'ın kentte tanınan ve sevilen bir kişi olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın her maçında akıllarına gelen Bağışğan'ın vefatıyla herkesi üzdüğünü dile getiren Eren, "Halil kardeşimiz çok fanatik Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın kazanması için varını yoğunu ortaya koyuyordu. Mezarına gelerek ailesiyle beraber bir Fatiha okuduk. Allah mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

Vasiyeti üzerine mezar taşına 'Beşiktaşlı' yazıldı
Vasiyeti üzerine mezar taşına 'Beşiktaşlı' yazıldı
Vasiyeti üzerine mezar taşına 'Beşiktaşlı' yazıldı
Vasiyeti üzerine mezar taşına 'Beşiktaşlı' yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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