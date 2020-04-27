Vasiyeti ortaya çıktı
64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı.
27.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:42
Magazin Kuryesi adlı Instagram sayfasının haberine göre, Yerlitaş'ın vasiyeti üzerine annesinin mezarının yanına gömülmekti. Yarın ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş'ın 7 yıl önce & ;vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek..& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin