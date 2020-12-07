Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Çukur dizisine Vartolu kaçıncı bölümde dahil olacak?

4. sezonu 13. bölümü ile ekranlara dönen Çukur'da neler değişecek? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Çukur dizisine Vartolu kaçıncı bölümde dahil olacak?

VARTOLU ÇUKUR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Çukur dizisinde Vartolu Saadettin rolüne hayat veren Erkan Kolçak Köstendil diziye geri dönecek mi? Çukur'un sevilen karakteri Vartolu karakteri geçtiğimiz haftalarda Afganistan'a gönderilmişti. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağı haberleri dolaşıyor. Bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi.Vartolu, Yamaç'ın isteği üzerine Afganistan' gönderildi.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.