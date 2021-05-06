MUŞ VARTO'DA YAPILAN DENETİMLERDE İKİ MANDIRA MÜHÜRLENDİ

MUŞ'un Varto ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 mandıra mühürlendi, işçilerin maske, bone, önlük ve eldiven takmadıkları tespit edildi.

MUŞ'un Varto ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 mandıra mühürlendi, işçilerin maske, bone, önlük ve eldiven takmadıkları tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Varto'da çeşitli denetim faaliyetlerinde bulunuldu. İlçenin Gımgım Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan peynir ve benzeri süt ürünleri üretilen, mandıra faaliyeti bulunan, aydınlatma ve havalandırması yetersiz, hijyen ve temizlik kurallarına uyulmayan 2 iş yeri tespit edilerek, mühürlendi.

Ayrıca, denetimlerde iş yerindeki 5 işçiye maske takmadıkları gerekçesiyle kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 500 TL para cezası yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı