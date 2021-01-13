Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
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Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor

13.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:59
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor

MUŞ'un Varto ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor.

MUŞ'un Varto ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenleri, sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor. Öğretmenler, okul pansiyonunda hazırlanan ya da temin ettikleri yem ve suları ilçenin belirli noktalarındaki kaplara dolduruyor. 

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Binici ve gönüllü öğretmenler, 'sokak hayvanlarını unutmayalım' sloganıyla her sabah yola çıkıyor. Okul pansiyonunda hazırladıkları veya temin ettikleri yemleri poşetlere dolduran öğretmenler, sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Sokak hayvanları için belirli noktalara konulan mama ve su kaplarını dolduran öğretmenlere, zaman zaman öğrenciler de destek veriyor. Öğretmenler, besleme noktaları başta olmak üzere park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının sıkça görüldüğü yerlere mama bırakıyor. 

'NUTMAYIN, ONLAR DA BİZİM GİBİ CANLI'Biyoloji öğretmeni Feride Büyük Bayram, "Varto Anadolu İmam Hatip lisesi olarak kışın bu zorlu şartlarında bu sokak hayvanlarını unutmadık. Unutmayın ki sokak hayvanları da bizler gibi birer canlı, unutmayın ki bütün hayvanlar rabbimizin dilsiz kulları. Onların da bizim gibi beslenme barınma gibi temel ihtiyaçları var. Bu konuda bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Varto halkının desteğini bekliyoruz. Onlar da evlerinde pişen yemeklerinden arta kalanları kapılarının önüne bırakıp hayvanların bu zorlu yaşamalarına yardımcı olabilirler. Biz de okulumuzun pansiyonunda hazırlıyoruz. Periyodik şekilde bu işlemi devam ediyoruz. Zorlu hayat şartları var bütün besinler karın altında kalıyor hayvanlar bunlara ulaşamıyor. Bize düşen görev insan olarak bu hayvanlara yardımcı olmak ve onları beslemek ve kışı atlatmış olmaktır" dedi.

Öğrencilerden Reyhan Tarhan ise "Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele ile birlikte sokak hayvanlarımızı da unutmadık, Pansiyonumuzun yemekhanesinde pişirdiğimiz yemekleri onlara yedirmek için çalışıyoruz. Sizlerden de bir isteğimiz var, evlerinizde arta kalan yiyecekleri bir kaba koyarak kapı önlerine bırakırsanız hayvanların yem ihtiyacını karşılarsınız" diye konuştu. 


Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor
Varto'da öğretmenler her gün sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih ÇELİK

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