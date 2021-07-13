Varto'da kan bağışı kampanyası

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Varto'da kan bağışı kampanyası Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Varto'da kan bağışı kampanyası

MUŞ - Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye İşhanı önünde kan bağışı aldıklarını belirten Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedefledikleri 200 ünite kanı toplamak istediklerini belirtti. Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Yonat, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere Kurban Bayramı öncesi Varto ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışına ihtiyacımız var, onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.

Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Yonat, şöyle konuştu:

"Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. Kan alma ile birlikte ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Varto ilçemizde 150 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ediyorum."

Kan vermeye gelen Hasan Güvercin ise kana ihtiyacı olan çok insanla karşılaştığını belirterek, "Buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 defadır kan verdiğini dile getiren Yüksel Demir adlı vatandaş da, "Belki bu vereceğimiz kanımızla bir hayat kurtulur ya da bir gün bize de lazım olur. Bu nedenle tüm vatandaşları kan vermeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik