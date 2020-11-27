Son dakika... Varlık Fonu toplantısı sona erdi
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Son dakika... Varlık Fonu toplantısı sona erdi

27.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:34
Son dakika... Varlık Fonu toplantısı sona erdi

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.  

Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. 

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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