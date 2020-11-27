Son dakika... Varlık Fonu toplantısı sona erdi
27.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:34
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
- İstanbul
Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı