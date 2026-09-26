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Son 5 günde 7 emniyet mensubu yaşamına son verdi! Sendika 28 Eylül'de Türkiye genelinde iş bırakıyor

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Son 5 günde 7 emniyet mensubu yaşamına son verdi! Sendika 28 Eylül'de Türkiye genelinde iş bırakıyor
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Emniyet Teşkilatı Sendikası, son beş günde yedi teşkilat mensubunun yaşamına son verdiğini açıkladı; dün Anayasa Mahkemesi önünde de emekli bir emniyet mensubu intihar etti. Sendika; geçim sıkıntısı, mobbing, karşılanmayan 3600 ek gösterge beklentisi ve özlük haklarındaki kayıplara dikkat çekmek için 28 Eylül Pazartesi öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı.

  • Emniyet Teşkilatı Sendikası, son beş günde yedi emniyet mensubunun yaşamına son verdiğini, Bursa ve İstanbul'da iki yardımcı hizmetler sınıfı üyesinin intihar girişiminde bulunduğunu ve dün Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir mensubun yaşamına son verdiğini açıkladı.
  • Sendika, 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı.
  • Sendika, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmemesi, yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözülmemesi, eşit işe eşit ücret sağlanmaması, toplu sözleşmede temsil edilmeme ve Emniyet Meslek Kanunu'nun çıkarılmaması konularında somut adım atılmadığını belirtti.
(ANKARA) - 

Emniyet Teşkilatı Sendikası, son beş günde yedi teşkilat mensubunun yaşamına son verdiğini belirterek, ekonomik ve sosyal sorunlara, çalışma koşullarına ve özlük haklarındaki eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığını açıkladı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu, teşkilat mensuplarının yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son beş günde yedi emniyet teşkilatı mensubunun yaşamına son verdiği, geçen hafta Bursa ve İstanbul'da görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı mensubu iki üyenin ise intihar girişiminde bulunduğu, bu iki üyenin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, dün Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir emniyet teşkilatı mensubunun da yaşamına son verdiğini belirterek, "Bu tablo artık görmezden gelinemez" denildi.

HİÇBİR SOMUT ADIM ATILMADI

Ekonomik ve sosyal sorunların, ağır çalışma koşullarının, mobbingin ve emeklilikte yaşanan gelir kaybının teşkilat mensupları üzerindeki yükü artırdığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi beklentisi karşılanmamış, yardımcı hizmetler sınıfının sorunları çözülememiş, eşit işe eşit ücret sağlanamamış, toplu sözleşme masasında Emniyet Teşkilatı görmezden gelinmiş, Emniyet Meslek Kanunu yıllardır hayata geçirilememiştir. Teşkilatımızın, mensuplarımızın ve üyelerimizin sorunlarının çözümü tabanla iletişimden geçmektedir. Ancak hiçbir somut adım atılmadığı ortadadır."

Görevdeki personelin geçim sıkıntısı yaşadığı, emeklilerin de ağırlaşan ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, 2008 sonrası göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanun kapsamındaki teşkilat mensuplarının emeklilik gelirlerine ilişkin kaygılarının olduğuna dikkat çekildi.

28 EYLÜL PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA İŞ BIRAKIYORLAR

Açıklamada, eylem kararına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Artık yalnızca sorunları sıralama değil, sesimizi hep birlikte duyurma zamanıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu olarak, yaşanan can kayıplarına, ekonomik ve sosyal sorunlara, mobbinge, özlük haklarındaki kayıplara ve yıllardır çözülemeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz."

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEngin Çalık:

geçim sıkıntısı çeken memurlarla işlerimizi değiştirebiliriz... hiç sorun degil

Yorum Beğen3
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