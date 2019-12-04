Vardiya değişiminde madencilere kutlama

04.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Park Termik'te vardiya girişi ve çıkışında madenciler ziyaret edilerek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı.



Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ve belediye meclis üyeleri, Maden-İş Sendikası Başkanı Talih Kocabıyık ve sendika yöneticileri, Çayırhan Muhtarı Mustafa Kara ve azalar birlikte Park Termik'te madencileri vardiya girişi ve çıkışında ziyaret etti. Yetkililer madencilerle görüşerek, Dünya Madenciler Günü'nü kutladılar. - ANKARA

Kaynak: İHA