Varank: "Kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen, ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (1)
"İnovasyonu biz sadece kalıpların dışında düşünmek olarak da algılamıyoruz. Kalıpların dışında düşünmenin yanı sıra varsa eksikliklerin çözümünü de dışarıda değil kendi içimizde bulmak için de gayret gösteriyoruz"
"Kendi teknolojisini geliştirebilen, kendi teknolojisini üretebilen ve kendi teknolojisini ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla kendi mühendislerimizle başarmak durumundayız. İşte bizim inovasyon anlayışımızın temelinde bu var"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut