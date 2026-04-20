Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

Beşiktaş formasıyla hafızalara kazınan ve kariyerlerine Avrupa’nın farklı liglerinde devam eden Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Tammy Abraham, bu hafta sonu sergiledikleri performanslarla yıldızlaştı. Siyah-beyazlıların eski oyuncuları, takımları adına attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.

GEDSON RUSYA'YI SALLADI

Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova’nın yolunu tutan Gedson Fernandes, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. Ligin 25. haftasında Akhmat Grozny’i konuk eden Spartak Moskova’da sahanın yıldızı Gedson’du. Portekizli oyuncu, attığı şık golle takımının 3-1’lik galibiyetinde başrol oynayarak Rus taraftarların alkışını topladı.

ABRAHAM'DAN 90+3'TE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İngiltere Premier Lig’de haftanın en heyecan verici mücadelelerinden biri Villa Park’ta yaşandı. Aston Villa’nın Sunderland’i ağırladığı gol düellosunda sahneye eski Beşiktaşlı Tammy Abraham çıktı. Devre arasında Aston Villa kadrosuna katılan İngiliz golcü, maçın 90+3. dakikasında kaydettiği golle skoru 4-3’e getirdi ve takımına altın değerinde üç puanı kazandıran kahraman oldu.

DERBİNİN KADERİNİ RAFA SILVA BELİRLEDİ

Portekiz’de ise futbolseverlerin gözü kulağı dev Lizbon derbisindeydi. Sporting ile Benfica’nın kozlarını paylaştığı zorlu mücadelede son sözü, Beşiktaş’tan ayrılış süreci çok konuşulan Rafa Silva söyledi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçın uzatma dakikalarında sahne alan Silva, attığı golle Benfica’nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı ve derbinin kader adamı oldu.