: Varank: "Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar"

30.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

Salonda dinleyici detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu