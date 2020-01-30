Varank: "Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Salonda dinleyici detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza...
30.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması
Salonda dinleyici detayları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA