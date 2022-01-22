Vapuru kaçıran lise öğrencisini, adaya Sahil Güvenlik ekipleri götürdü

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören lise öğrencisi Alican Enez, vapuru kaçırınca ailesinin oturduğu Avşa Adası'na Sahil Güvenlik ekipleri tarafından götürüldü.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören lise öğrencisi Alican Enez, vapuru kaçırınca ailesinin oturduğu Avşa Adası'na Sahil Güvenlik ekipleri tarafından götürüldü.

Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören lise öğrencisi Alican Enez, sömestir tatili nedeniyle dün Avşa Adası'ndaki ailesinin yanına gitmek istedi. Erdek ilçesine gelen Ali Can Enez, Avşa'ya giden son arabalı vapuru kaçırdı. Ali Can Enez'in yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Enez'i alan ekipler bot ile lise öğrencisini adaya bıraktı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemizde yatılı olarak eğitim gören Alican Enez isimli lise öğrencimiz dün akşam ailesinin yaşadığı Avşa Adası'na giden Erdek'teki son feribota yetişemeyince, duyarlılık göstererek sevgili Alican'ı Avşa'ya ulaştıran değerli Sahil Güvenlik personelimizi kutluyorum" dedi.