Vapur seferleri ücretsiz! İBB'den ücretsiz boğaz gezisi! 8 Mart Kadınlar Gününe özel vapur seferleri ve boğaz gezisi ücretsiz! Ücretsiz hatlar neler?

05.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:08

İBB yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel kadınlarımız için 3 saat sürecek olan Boğaz seferi düzenliyor. Ayrıca 8 Mart'ta Kadıköy'de gerçekleşeek olan "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'na katılacak olan sporcular için de Beşiktaş'tan ücretsiz vapur seferleri düzenleyecek.

İBB RESMİ AÇIKLAMASI

8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00'de Kadıköy İskelesi'nden alacak. Vapur saat 15.30'da Karaköy, 15.50'de Beşiktaş, 16.00'da Üsküdar, 16.10'da da Beylerbeyi'ne uğradıktan sonra Boğaz'a açılacak.

8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00'de Kadıköy İskelesi'nden alacak. Vapur saat 15.30'da Karaköy, 15.50'de Beşiktaş, 16.00'da Üsküdar, 16.10'da da Beylerbeyi'ne uğradıktan sonra Boğaz'a açılacak.

Kadınlar hayatın her alanında var oldukça dünyanın ve ülkemizin daha güzel olacağına dikkat çeken Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Dedetaş, "İşyerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük,adalet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır" dedi.

KOŞUCULAR İÇİN ÜCRETSİZ BEŞİKTAŞ-KADIKÖY SEFERİ

Şehir Hatları AŞ, 8 Mart Pazar günü, Kadıköy'deki 'İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'na katılan sporcular için de Beşiktaş'tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nden saat 07.45'de kalkacak ve Kadıköy'e gidecek.