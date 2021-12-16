VANCOUVER - Kanada'da kıyaya vuran mavna kaldırılana kadar sahile ismini verecek - Haberler
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VANCOUVER - Kanada'da kıyaya vuran mavna kaldırılana kadar sahile ismini verecek

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Kanada'nın Vancouver kentinde 15 Kasım fırtınasıyla birlikte karaya vuran boş yük mavnasının bulunduğu sahil, Vancouver Parklar ve Rekreasyon Kurulu tarafından geçici olarak 'Barge Chilling Beach' (Mavna dinlenme sahili) isimlendirildi.

Kanada'nın Vancouver kentinde 15 Kasım fırtınasıyla birlikte karaya vuran boş yük mavnasının bulunduğu sahil, Vancouver Parklar ve Rekreasyon Kurulu tarafından geçici olarak 'Barge Chilling Beach' (Mavna dinlenme sahili) isimlendirildi. Kurul yetkilileri, verilen ismin yük gemisi kaldırılana kadar kalacağını ve Vancouver halkına hediye olarak konulduğunu belirtti.

VANCOUVER - Kanada'da kıyaya vuran mavna kaldırılana kadar sahile ismini verecek

VANCOUVER - Kanada'da kıyaya vuran mavna kaldırılana kadar sahile ismini verecek

VANCOUVER - Kanada'da kıyaya vuran mavna kaldırılana kadar sahile ismini verecek

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AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri

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