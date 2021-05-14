Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılması besicileri sevindirdi
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Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılması besicileri sevindirdi

Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılması besicileri sevindirdi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların büyük bölümünün hayvancılığa açılması besicilerin yüzünü güldürdü.

EMRE ILIKAN/ İBRAHİM YALDIZ - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların büyük bölümünün hayvancılığa açılması besicilerin yüzünü güldürdü.

Uzun süredir terör saldırıları nedeniyle çıkılamayan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan mera ve yaylaların büyük kısmı besicilerin hizmetine sunuldu. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla köye dönüşlerin arttığı iki ilde verilen destekler, otlak alanlarının genişlemesi hayvancılığın gelişmesini ve hayvan varlığının artmasını sağladı.

Besiciler de kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanları, baharla birlikte yeşilin tüm tonlarıyla bezenen geniş otlaklarda beslemenin mutluluğunu yaşadı. Yüksek kesimlerde bulunan yayla ve meralar, bugünlerde küçükbaş hayvan sürüleriyle şenlendi.

"Küçükbaş hayvan varlığını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, huzur ve güven ortamının hayvancılığı olumlu etkilediğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Görentaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki meraların yüzde 10'u ilimizde bulunuyor. Bu da yaklaşık 13 milyon dekar alana tekabül etmekte. Huzur ve güven ortamı sayesinde yayla ve meralarımız vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Van'da, 3 milyon 166 bin 236 küçükbaş, 197 bin 483 büyükbaş hayvan bulunuyor. Kentimizdeki 673 yayladan 589'u çiftçilerimizin kullanımına açıldı. Her geçen gün yasaklı mera ve yayla sayısı azalıyor. Bu, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumlu etkiliyor. Çiftçilerimiz verimli yayla ve meralarda hayvanlarını ücretsiz besliyor."

Van'ın küçükbaş hayvancılığın deposu konumunda olduğunu belirten Görentaş, "İlimizden yılda yaklaşık 700-800 bin hayvan, başka illere gönderiliyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesine 1200 kişi başvurdu. Uyguladığımız projelerle küçükbaş hayvan varlığını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Besicilerden Mehmet Erdoğan ise yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı. Baharın gelmesiyle hayvanlarını meraya çıkartmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "100 küçükbaş hayvanım var. Her yıl 20-30 hayvanım artıyor. Hayvanları, kışın saman ve otla besliyorum. Yaklaşık 7 ay merada kalacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Van'da yasaklı olan birçok mera ve yayla besicilerin kullanımına açıldı. Bu karar bizi çok sevindirdi. Hayvancılığımı büyütmek, ülke ekonomisine daha çok katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muş'ta da mera ve yayla sevinci yaşanıyor

1 milyon 235 bin 552 küçükbaş ve 331 bin 881 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu Muş'ta da besiciler, hayvanlarını 408 bin 161 hektar alana sahip mera ve 207 yaylaya çıkarmaya başladı.

Besicilerden Sıracettin Aydemir, meraların açılmasının hayvancılığı olumlu etkilediğini dile getirerek "Kışın ahırda hayvanlarımıza saman ve yem veriyorduk. Şimdi ise meraya çıktık. Önceden meralar güvenlik nedeniyle yasaktı, kimse çıkamıyordu. Şimdi serbest oldu herkes hayvanlarını otlatıyor. Ekonomik olarak da rahatladık. Bölgemizde hayvancılık arttı." diye konuştu.

Yeşilova beldesinde yaşayan besicilerden Mehmet Şakır Bingöl ise "Bu kentin gelir kaynağı hayvancılık. Bu nedenle meraların açılması çok önemli. Hayvanlarımızı buralarda otlatarak ek giderlerden kurtuluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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