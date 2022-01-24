Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı - Haberler
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Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali göçünün izlendiği, Deli Çayı'ndaki balık bendi, soğuk hava nedeniyle büyük bir bölümü buzla kaplandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali göçünün izlendiği, Deli Çayı'ndaki balık bendi, soğuk hava nedeniyle büyük bir bölümü buzla kaplandı.

Yazın inci kafelerinin göçünü çeken fotoğraf sanatçıları kışın ise donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Ahmet Mesut Özlek, yaptığı açıklamada, daha önce balık bendine inci kefallerinin göçünü izlemek için burada geldiğini söyledi.

"Yazın inci kefallerini fotoğrafladıklarını, şimdi ise donan çayı çektiklerini ifade eden Özlek, şöyle konuştu:

"İlçemizde yoğun kar yağışının soğuk hava etkili oldu. Burada çayın donduğunu gördük. Arkadaşlarımızla donan çayı fotoğrafladık. Aynı zamanda bir birimize modellik yaptık. Drone ile görüntüler aldık. İlçemizde bulunan bu turistlik nokta yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışında bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz."

Fotoğrafçı Melike Özdemir ise İngilizce öğretmeni olduğunu, aynı zamanda doğa fotoğrafçı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce inci kefalinin göçünü izlemeye ve fotoğraflamaya gelmiştik. Bugün ise balık bendi sınırlarındaki Deli Çayı donmuş olduğunu gördük. Daha önce suyun akışının tersine yüzen balıkları ve onları yakalamaya çalışan martıları görüntülüyorduk. Bu günde tamamen donmuş bir şekilde çayımızı fotoğrafladık. Harika fotoğraflar yakaladık. Bütün doğa tutkunlarını bekleriz."

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

Erciş'te fotoğraf sanatçıları büyük bir bölümü donan Deli Çayı'nı fotoğrafladı

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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