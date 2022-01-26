Van Valisi Bilmez, İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'Gümrük günü' dolayısıyla Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük kapısında incelemelerde bululup, amirler ve personelle bir araya geldi.

Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gümrük kapısına gelen Vali Bilmez'i Saray Kaymakamı Yunus Ataman karşıladı. Toplantı salonunda müdür ve personellerle bir araya gelen Vali Bilmez, personelin gününü kutladı.