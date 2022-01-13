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Van Valiliğinden karda tek sıra yürüyen kişilerle ilgili açıklama

Van Valiliğinden karda tek sıra yürüyen kişilerle ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Valiliği, karda tek sıra yürüyen yüzlerce kişinin yer aldığı görüntülerin İran'da çekildiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

VAN (İHA) - Van Valiliği, karda tek sıra yürüyen yüzlerce kişinin yer aldığı görüntülerin İran'da çekildiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Van Valiliği, 12 Ocak 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam bin 137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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