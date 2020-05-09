Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
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Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi

Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
09.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:52

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 75 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramada dünkü vaka sayısı 51'di.

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün itibariyle 51 olan vaka sayısı bugün 75'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, taziye ve mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı kaydedilerek, yasağa uymayanların 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirilmeleri istendi.

TAZİYE ÇADIRI KURULDU, VİRÜS YAYILDI

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı.

VAKA SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla dün itibariyle 51 olan vaka sayısının bugün 75'e yükseldiği belirlendi.

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi

TAZİYE VE MEVLİT GİBİ TOPLU ETKİNLİKLER YASAK

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yürütülen çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısının 75'e yükseldiği bildirilerek şöyle denildi:"Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta, maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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