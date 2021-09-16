Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi - Haberler
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Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi

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Polis ekipleri, sınırlardan kaçak geçişleri önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Van'da polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan Afganistan uyruklu 158 göçmen yakalandı. Aracın sürücüsüne de 298 bin 778 TL ceza kesildi.

Türkiye'nin Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yapmak isteyen Afgan göçmenlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor. Van'da son olarak kapalı bir kasa kamyonda yakalanan 158 kaçak göçmeni taşıyan aracın sürücüsüne rekor ceza kesildi.

KAPALI KASA KAMYONA SIKIŞTILAR

Van'da polis ve jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonette de arama yapıldı. Aramada, kamyonun kasasında balık istifi Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı.

ŞOFÖRE 298 BİN 778 TL

Kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürülürken, aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.

Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
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Yorumlar (3)
Hasan Tombul:parasını alıp beş parasız Şöförüde onlarla beraber sınır dışı edin.
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Çınar Saraç:Şöförde o parayı öder yaaa
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Klm :Ne cezası arkadaşım BU BİR YAPTIRIM DEĞİL ASLA ÖNÜNE BU ŞEKİLDE GEÇİLEMEZ. EHLLYET 3-5 YIL EK KOYACAKSIN ARACINI TRAFİKTEN MEN EDECEKSİN VATAN HAĞNLİĞİNDEN YARGILAYACAKSIN TERÖRDEN FARKI NEDİR ÜLKESİNE İHANET ETMENİN FARKLI VERSİYONU PARA CEZASI ADAM BU PARAYI ÖDEMEK İÇİN YAPACAĞI İŞ BELLİ İNSAN KAÇAKÇILIĞI ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN KILMAZSANIZ TOPLUM İÇİNDE BELLGİN CEZA ALDIĞI İNFAL YARATMAZ İSE BİR BAŞKALARI YİNE YAPACAK ÇÖZÜM DEPİL
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Haber: Van sınırında kapalı kasa kamyona sıkışmış158 Afgan göçmen taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi - Haberler
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