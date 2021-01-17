Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
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Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:37

Karla kapanan yollar İş makinesinin yolları açma çalışması Ağıllı Köy Muhtarı Abdülselam Dinçer'in konuşması Belediyenin kar küreme çalışması Muş'ta yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı MUŞ - Muş'ta yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla kapanan yollar

İş makinesinin yolları açma çalışması

Ağıllı Köy Muhtarı Abdülselam Dinçer'in konuşması

Belediyenin kar küreme çalışması Muş'ta yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş ve ilçelerinde 3 gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle il merkezinde 19, Varto'da 33, Bulanık'ta 7, Hasköy'de 1, Korkut ilçesinde 4 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, karla mücadele ekiplerinin söz konusu bölgelerde çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa zamanda yolların açılacağını bildirdi.

Kentte kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin beyaza bürünmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis'te 15, Hakkari'de ise 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel idaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının açılması için çalışma yürüttüğü kentlerde, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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