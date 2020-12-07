Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
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Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı

07.12.2020 02:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:23

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokaklar bomboş kaldı Van merkeze mevsimin ilk karı yağarken, karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokaklar bomboş kaldı

VAN - Van merkeze mevsimin ilk karı yağarken, karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.

Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde, gece saat 1: 30 sularında başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kala yağan kar, karla mücadele ekiplerini teyakkuza geçirdi. Sürücüler ve mesaiye gidecek vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için belediye karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk bölgesinde oşan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidi, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi,

Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi ile çevre illerin bağlantı yollarında tedbirlerini artırdı.

Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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