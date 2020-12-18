Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi

18.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:06
Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi

VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi.

VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. Van Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. Rapor, Kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda toplantı gündemine alındı. Değerlendirmeye alınan tescil dosyası, komisyonun 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescile uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak üzere bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' tescili uygun görüldü.

YAKIN TAKİBE ALDIK

Van Kalesi ve çevresiyle ilgili verilen kararın kent tarihi ve doğasının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kararın Vanlılara hayırlı olmasını diledi. Aslan, "Van Gölü kenarında, tarihi Van Kalesi'nin arkasında bulunan 2 bin 800 metre uzunluğunda sahil kıyı - bandı düzenlenmesi ve rekreasyon alanı olarak bir plan ve projemiz bulunuyor. Bu projenin gerçekleşmesi için çalışmalara başladık. Projeyle ilgili verileri ortaya koyduğumuz zaman Van Kalesi ve çevresiyle ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla ve bu doğal alanın korunması, takibi, çevresel düzenlemesi, gerekli tescil düzenleme işlemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde gerekli çalışmalar başlatarak, bu çalışmaların takibini yaptık. Vatandaşlarımızın da talebi olan bu projenin önünü açmak üzere, İpekyolu ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Van Kalesi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, bakanlık makamının 07.12.2020 tarih ve 262757 sayılı oluru ile 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiştir. Bu karar 18.12.2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleşmiştir. Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 

 


- Van
Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi
Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Çağdaş Atan Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:14:17. #1.15#
title