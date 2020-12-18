Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi

VAN 'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. Van Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. Rapor, Kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda toplantı gündemine alındı. Değerlendirmeye alınan tescil dosyası, komisyonun 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescile uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak üzere bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' tescili uygun görüldü.

YAKIN TAKİBE ALDIK

Van Kalesi ve çevresiyle ilgili verilen kararın kent tarihi ve doğasının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kararın Vanlılara hayırlı olmasını diledi. Aslan, "Van Gölü kenarında, tarihi Van Kalesi'nin arkasında bulunan 2 bin 800 metre uzunluğunda sahil kıyı - bandı düzenlenmesi ve rekreasyon alanı olarak bir plan ve projemiz bulunuyor. Bu projenin gerçekleşmesi için çalışmalara başladık. Projeyle ilgili verileri ortaya koyduğumuz zaman Van Kalesi ve çevresiyle ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla ve bu doğal alanın korunması, takibi, çevresel düzenlemesi, gerekli tescil düzenleme işlemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde gerekli çalışmalar başlatarak, bu çalışmaların takibini yaptık. Vatandaşlarımızın da talebi olan bu projenin önünü açmak üzere, İpekyolu ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Van Kalesi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, bakanlık makamının 07.12.2020 tarih ve 262757 sayılı oluru ile 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiştir. Bu karar 18.12.2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleşmiştir. Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

- Van

Kaynak: Demirören Haber Ajansı