Van Jones kimdir? Kim Kardashian'la aşk yaşadığı iddia edilen gazeteci Van Jones kimdir, kaç yaşında?
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Van Jones kimdir? Kim Kardashian'la aşk yaşadığı iddia edilen gazeteci Van Jones kimdir, kaç yaşında?

Van Jones kimdir? Kim Kardashian'la aşk yaşadığı iddia edilen gazeteci Van Jones kimdir, kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Van Jones kimdir? sorusu Kim Kardashian'la çıkan aşk dedikodularının ardından yanıt aradı. Pek çok TV şovu sunan ve ödül törenlerinde görmeye alışık simalardan biri olan Van Jones kimdir? Van Jones kaç yaşında? Van Jones hangi programlarda yer aldı?

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Van Jones ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Van Jones, ikilinin uzun zamandır arkadaş olduğu iddia ediliyor. Peki, Van Jones kimdir? Kim Kardashian'la aşk yaşadığı iddia edilen gazeteci Van Jones kimdir, kaç yaşında?

VAN JONES KİMDİR?

20 Eylül 1968 yılında doğan 52 yaşındadır. Jana Carter ile 2005 yılında evlenen isim 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. İsimleri ise Mattai Jones, Cabral Jones'dur. Yale Hukuk Okulu'ndan 1993 yılında mezun olan isim, televizyon sektörünün dikkat çeken isimlerindendir. The Van Jones Show, The Messy Truth gibi TV şovlarında yer aldı.

Anthony Kapel "Van" Jones, Amerikalı bir haber ve siyasi yorumcu, yazar ve avukat. Çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşların kurucu ortağı, üç kez New York Times'ın en çok satan yazarı, CNN sunucusu ve katkıda bulunan ve Emmy Ödülü sahibidir.

VAN JONES İLE KIM KARDASHIAN'IN İLİŞKİSİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hakkında yeni aşk iddiası ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre, hukuk fakültesinde okuyan Kardashian ile Jones'un ABD'de 50 eyaletin tamamında suç ve hapis cezalarını azaltmak için çalışan Cut 50 adlı birliğin çalışmaları esnasında yakınlaştıkları düşünülüyor.

Ancak Kardashian'a yakın kaynaklar, ikilinin birlikte uzun bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu ve ceza adaleti reformunda ortak faaliyet yürüttüklerini söyleyerek aşk spekülasyonunu boşa çıkarıyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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