Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak - Haberler
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Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

Van'ın Saray Belediyesi'nce hazırlanan "Küçük Sanayi Sitesi" projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından onaylandı.

Van'ın Saray Belediyesi'nce hazırlanan "Küçük Sanayi Sitesi" projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından onaylandı.

Belediye tarafından hayata geçirilen projenin ihale sürecine başlandı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Saray Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde sona gelindiğini, projenin DAKA'ya sunulduğunu ve kabul edildiğini söyledi.

İhale sürecinin başladığını ifade eden Ataman, şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde sanayi sitemizin inşaat çalışmalarına başlayacağız. İnşaat sürecini de hızlı bir şekilde tamamlayarak söz konusu iş yerlerini esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin DAKA tarafından kabul edilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibi ile projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'ın Saray ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak - Haberler
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