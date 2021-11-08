VAN'IN 'SAKLI CENNET'İNİ GEZİP FOTOĞRAFLADILAR

VAN (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İnköy ve Ağin'e doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği düzenledi. Programa katılan doğasever ve fotoğrafçılar, 'saklı cennet'i gezip fotoğraf çekti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü ve fotoğraf programı gerçekleştirdi. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla doğal bitki örtüsü, tarihi yapısı, eşsiz güzellikteki koylarıyla sonbahar mevsiminin renklerini sunan İnköy ve Ağin mevkisine doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de eşlik ettiği programa 75 doğasever ve fotoğrafçı katıldı. Yaklaşık 5 saat süren yürüyüşle İnköy'e ulaşan katılımcılar, sonra da Ağin'e gitti. Fotoğrafçılar, geziden keyif aldıklarını ve doğa harikası bölgenin fotoğraflarını çektiklerini belirtti.

'VAN'I TANITMAK İÇİN ETKİNLİKLERİ SIK SIK YAPACAĞIZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van'ın tanıtılması için belediye olarak bu tür etkinlikleri sık sık yapacaklarını söyleyerek, İlk etkinliğimizi Van'ın saklı cenneti olan İnköy ve Ağin mevkisinde geçekleştirdik. Yoğun bir katılım sağlandı. Van'ımızın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla, vatandaşlarımızın hafta sonlarında bu güzel cennet köşelerini gezmelerini sağlayacağız. Bu tür etkinliklere bütün Van halkımızı davet ediyoruz dedi.

'MÜTHİŞ BİR DOĞA VE MANZARA'

Doğasever İbrahim Özhan, İnköy'e hayran kaldığını ifade ederek, Bu tür etkinlikler sayesinde Van'da bulunan tarihi ve turistik yerleri gezme imkanımız oluyor. Burayı daha önce duydum. Fakat gelme fırsatım olmadı. Müthiş bir doğa ve manzara karşıladı bizleri. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediyemize çok teşekkür diyorum diye konuştu.

İSTANBUL'DAN VAN'A

İstanbul'dan gelen Berivan Ünsalan da 'Ben İstanbul'dan Van'a gezmek için geldim. Van'ın internette dahi ulaşamadığımız bu cennet köşelerini gezdim. Çok keyifli ve güzel bir organizasyondu, çok keyif aldım. Kesinlikle burası Van'ın saklı cenneti. Bu tür faaliyetlerin daha çok yapılması gerekiyor. Bir daha buraya etkinlik düzenlenirse kesinlikle geleceğim. Değil İstanbul yurt dışında bile olsa gelirim ifadelerini kullandı.